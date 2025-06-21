Зеленський: влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських убивць

Володимир Зеленський відреагував на вчорашні заявив російського диктатора щодо війни в Україні.
Зеленський заявив, що Путін говорив «абсолютно відверто» і що він влаштував «бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки».
«Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці», - наголосив український президент.
Зеленський підкреслив, що «влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць». Президент додав, що наша держава буде захищатися.
- Російський диктатор 20 червня знову повторив міфи про те, що росіяни і українці нібито «один народ» і що Україна може скинути на РФ «брудну ядерну бомбу». Також Путін заявив, що заявив, що де ступає нога російського солдата, то там російська територія і не виключив вторгнення в Суми.
- У відповідь на це глава українського МЗС Андрій Сибіга зауважив, що ці «цинічні заяви» демонструють «повну зневагу до зусиль США з досягнення миру» і назвав Путіна «масовим убивцею власного народу».