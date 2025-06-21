Зеленський: влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських убивць

«Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно», - зауважив Зеленський.

Володимир Зеленський відреагував на вчорашні заявив російського диктатора щодо війни в Україні.

Зеленський заявив, що Путін говорив «абсолютно відверто» і що він влаштував «бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки».

«Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці», - наголосив український президент.

Зеленський підкреслив, що «влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць». Президент додав, що наша держава буде захищатися.