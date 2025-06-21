Зеленський: за тиждень Росія на 200 м просунулася до Сум, а відкинули її на 200-400

За словами президента, ситуація там не змінилася, але саме на цей напрямок припадає майже чверть від всіх ударів.

Станом на зараз на території України перебувають 695 000 російських військових. Окремо є війська на Курському і Бєлгородському напрямках – навпроти Сум і Харкова, розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 червня.

На Сумському напрямку ворог зосередив близько 52 000 окупантів. Однак за тиждень зміни ситуації там не відбулося, стверджує президент.

“Вони хочуть “продати” успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо”, – сказав він.

На Сумський напрямок зараз припадає 23 % усіх ударів бомб по всій лінії фронту. Це і бомби, і ракети з КНДР, який фіксують уже в великій кількости.

“За цей тиждень 200 метрів вони просунулися у бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх. Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама. На Харківському напрямку – складно, але Вовчанський напрямок також без змін. Трішки більше ударів, але щодо наступів – без змін. Загальна кількість наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту. На Лиманському напрямку також. Костянтинівка – вони спробували зробити прорив. Це із масштабних ударів, які були. Костянтинівка – на сході нашої країни. Десятки були мотоциклів і 24 одиниці важкої військової техніки. Ми 20 знищили, 16 мотоциклів також знищили – вони відступили. Покровський напрямок – без змін. Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху”, – сказав президент.