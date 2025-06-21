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Зеленський: за тиждень Росія на 200 м просунулася до Сум, а відкинули її на 200-400

За словами президента, ситуація там не змінилася, але саме на цей напрямок припадає майже чверть від всіх ударів. 

Зеленський: за тиждень Росія на 200 м просунулася до Сум, а відкинули її на 200-400
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Станом на зараз на території України перебувають 695 000 російських військових. Окремо є війська на Курському і Бєлгородському напрямках – навпроти Сум і Харкова, розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 червня.

На Сумському напрямку ворог зосередив близько 52 000 окупантів. Однак за тиждень зміни ситуації там не відбулося, стверджує президент.

“Вони хочуть “продати” успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо”, – сказав він.

На Сумський напрямок зараз припадає 23 % усіх ударів бомб по всій лінії фронту. Це і бомби, і ракети з КНДР, який фіксують уже в великій кількости. 

“За цей тиждень 200 метрів вони просунулися у бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх. Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама. На Харківському напрямку – складно, але Вовчанський напрямок також без змін. Трішки більше ударів, але щодо наступів – без змін. Загальна кількість наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту. На Лиманському напрямку також. Костянтинівка – вони спробували зробити прорив. Це із масштабних ударів, які були. Костянтинівка – на сході нашої країни. Десятки були мотоциклів і 24 одиниці важкої військової техніки. Ми 20 знищили, 16 мотоциклів також знищили – вони відступили. Покровський напрямок – без змін. Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху”, – сказав президент. 
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