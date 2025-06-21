Після російського обстрілу Кременчука поліція виявила небезпечні касетні боєприпаси

Ці боєприпаси особливо небезпечні для дітей, оскільки зовні нагадують іграшки або кулі.

Після атаки РФ у Кременчуці Полтавської області виявили небезпечні касетні боєприпаси.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Під час масованого обстрілу по Кременчуці російські окупанти застосували касетні боєприпаси. Після нічного комбінованого обстрілу місцева поліція виявила небезпечні металеві сфери діаметром близько 10 см, які є залишками касетних елементів.

Ці боєприпаси особливо небезпечні для дітей, оскільки зовні нагадують іграшки або кулі.

Поліція нагадує: категорично заборонено торкатися, переміщати або наближатися до підозрілих предметів.

У разі виявлення касетних елементів слід негайно повідомити поліцію за номером 102 або звернутися до ДСНС.

Правоохоронці закликають батьків та опікунів пояснити дітям, що торкатися невідомих предметів смертельно небезпечно, та навчити їх правилам безпеки.