Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Кременчуцької громади на Полтавщині

Уночі 21 червня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Кременчуцької громади на Полтавщині. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях", — каже глава ОВА.

Наразі підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Через ворожу атаку одна людина отримала травми середньої тяжкості.