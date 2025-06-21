Сили оборони за добу ліквідували ще 1060 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 010 390 військових.

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 010 390 військових.

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