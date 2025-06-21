Сили оборони за добу ліквідували ще 1060 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 010 390 військових.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 010 390 (+1060) осіб
- танків – 10955 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22865 (+5) од
- артилерійських систем – 29393 (+19) од
- РСЗВ – 1421 (+0) од
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123)
- крилаті ракети – 3369 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116) од
- спеціальна техніка – 3920 (+0)
Дані уточнюються.