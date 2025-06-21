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Сили оборони за добу ліквідували ще 1060 російських окупантів

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 010 390 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1060 російських окупантів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 010 390 військових.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 010 390 (+1060) осіб
  • танків – 10955 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22865 (+5) од
  • артилерійських систем – 29393 (+19) од
  • РСЗВ – 1421 (+0) од
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123)
  • крилаті ракети – 3369 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116) од
  • спеціальна техніка – 3920 (+0)

Дані уточнюються.
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