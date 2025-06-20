З лютого 2023 року зафіксовано понад 9,7 тисяч випадків використання росіянами боєприпасів з хімічними речовинами

Третій звіт ОЗХЗ вкотре підтвердив систематичний характер порушень з боку РФ.

У період з лютого 2023 року до червня 2025 року було зафіксовано 9 712 випадків використання російськими окупаційними військами боєприпасів з небезпечними хімічними речовинами.

Про це повідомило МЗС України з посиланням на третій звіт Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Експерти ОЗХЗ всебічно проаналізували матеріали, які свідчать про грубе порушення з боку РФ положень Конвенції про заборону хімічної зброї.

“Серед них — дві російські газові гранати РГ-Во; запал К-510 та безпілотний літальний апарат як засіб доставки цих засобів. Таким чином, на сьогодні в розпорядженні ОЗХЗ уже перебуває сім таких російських гранат, що свідчить про системний характер використання цих засобів з боку РФ”, - йдеться у повідомленні.

У наданих зразках підтверджено наявність речовини CS — компонента, що використовується в засобах ведення боротьби з масовими заворушеннями.

МЗС наголошує, що третій звіт ОЗХЗ вкотре підтвердив систематичний характер порушень з боку РФ, яка цілеспрямовано підриває засади глобальної безпеки та порушує міжнародні норми щодо заборони застосування хімічної зброї.