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Естонська розвідка: РФ не здатна прорвати оборону України, але посилює атаки на цивільну інфраструктуру

«Росія не здатна здійснити оперативний прорив на жодному з напрямків, а ЗСУ контролюють тиск», - зазначив командувач Центру розвідки.

Естонська розвідка: РФ не здатна прорвати оборону України, але посилює атаки на цивільну інфраструктуру
керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг
Фото: скриншот відео

Російські війська не мають ресурсів для великого прориву на фронті, але продовжать наступальні дії та масовані удари по цивільних об’єктах в Україні. 

Про це заявив командувач Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельґ, передає ERR.

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«Російський літній наступ, що триває вже два місяці, фактично загруз у стійкій обороні українців і перетворився на бойову операцію тактичного рівня», — сказав Ківісельґ. За його словами, росіяни намагаються продовжувати атаки попри великі втрати.

За даними естонської розвідки, РФ щодня здійснює 150–160 атак, основні зусилля зосереджено в районі Покровська на Донеччині — там фіксується половина всіх бойових зіткнень.

Коментуючи ситуацію на Сумщині, Ківісельґ зазначив, що попри певний початковий успіх вторгнення, російський наступ там «у значній мірі зупинений». Українці, за його словами, визнали помилки — зокрема, відсутність підготовлених укріплень — і вже їх виправили.

«Росія не здатна здійснити оперативний прорив на жодному з напрямків, а ЗСУ контролюють тиск», — наголосив він.

Ківісельґ також застеріг, що РФ дедалі частіше атакує цивільні об’єкти. «Раніше удари по житлових районах були епізодичними, тепер вони стають масовими», — сказав він.

Ківісельґ припустив можливе тимчасове зниження атак БпЛА через удари по виробничих потужностях в Ірані та Татарстані.

«Попри локалізацію виробництва в Росії, критично важливі вузли, імовірно, досі надходять з Ірану. Атака Ізраїлю по заводу в Ісфагані та удари ЗСУ по підприємству в Алабузі можуть вплинути на обсяги постачання», — сказав він.
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