Армія РФ знову атакувала Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Люди не постраждали.

Протягом дня агресор здебільшого атакував Нікопольщину FPV-дронами, а також з артилерії. Під ворожий удар потрапили Нікополь, Покровська і Марганецька громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти вкотре атакували Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та били з артилерії.

Люди не постраждали.

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