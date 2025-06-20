Армія РФ знову атакувала Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Російські окупанти вкотре атакували Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та били з артилерії.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня агресор здебільшого атакував Нікопольщину FPV-дронами, а також з артилерії. Під ворожий удар потрапили Нікополь, Покровська і Марганецька громади.
Унаслідок обстрілів виникла пожежа. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, перукарня, 2 авто та лінія електропередач.
Люди не постраждали.
- Минулої доби російські війська атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області. Там поранена людина, пошкоджені підприємства та навчальні заклади.