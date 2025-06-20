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Армія РФ знову атакувала Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Люди не постраждали.

Армія РФ знову атакувала Дніпропетровщину дронами та з артилерії
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти вкотре атакували Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та били з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня агресор здебільшого атакував Нікопольщину FPV-дронами, а також з артилерії. Під ворожий удар потрапили Нікополь, Покровська і Марганецька громади. 

Унаслідок обстрілів виникла пожежа. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, перукарня, 2 авто та лінія електропередач. 

Люди не постраждали.

  • Минулої доби російські війська атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області. Там поранена людина, пошкоджені підприємства та навчальні заклади.
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