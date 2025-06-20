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Шмигаль зустрівся з послами ЄС

Говорили про санкції проти Росії і підтримку нашої держави.

Шмигаль зустрівся з послами ЄС
посли ЄС і прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: пресслужба КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн Євросоюзу.

За його словами, говорили про координацію зусиль у протидії російській агресії, посилення підтримки України та пріоритети внутрішньої політики уряду в умовах війни.

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Шмигаль наголосив, що на тлі нової хвилі масованих російських атак, зокрема, по цивільній інфраструктурі, зростає потреба в розширенні військової, фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави. 

«Наголосив на важливості її подальшого посилення, аби вся необхідна допомога надходила швидко, ритмічно та скоординовано... Порушив питання санкцій проти агресора», - заявив глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що треба посилювати тиск на російську економіку, зокрема, на такі сектори як металургійна, ядерна та хімічна промисловість, сфера ІТ-послуг і фінанси. 

«Принципове питання — конфіскація заморожених російських активів. Цінуємо започаткування механізму ERA країнами G7 та ЄС. Розраховуємо на рішення, які дадуть змогу спрямувати всі заморожені російські кошти на підтримку та відновлення України», - додав прем’єр-міністр.

Шмигаль висловив сподівання на якнайшвидше відкриття переговорів щодо кластерів. «Також покладаємося на активну співпрацю з державами-членами ЄС у межах нового інструменту SAFE обсягом 150 млрд євро для задоволення найважливіших оборонних потреб», - додав глава уряду.
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