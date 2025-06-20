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На Дніпропетровщині затримали підлітка, який побив і пограбував колишнього військового

Хлопець раніше вже був засуджений за майнові злочини.

На Дніпропетровщині затримали підлітка, який побив і пограбував колишнього військового
викрадена сумка

У місті Покров на Дніпропетровщині неповнолітній побив і пограбував колишнього військового.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

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Інцидент стався 8 червня близько 23-ї години. Правоохоронці з’ясували, що під час словесного конфлікту хлопець декілька разів вдарив 50-річного чоловіка в обличчя. Після того як потерпілий впав, нападник пограбував його.

Поліцейські встановили особу грабіжника і затримали його. Виявилося, що 17-річний хлопець раніше вже був засуджений за майнові злочини.

Тепер зловмисникові повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. 

  • У квітні група молодиків спровокувала конфлікт з військовослужбовцем у столичному Гідропарку, після чого повалила бійця на землю та завдала ударів руками і ногами. Згодом правоохоронці затримали чотирьох осіб, причетних до побиття.
  • Торік у Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які побили військового. Один із нападників є неповнолітнім.
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