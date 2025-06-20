На Дніпропетровщині затримали підлітка, який побив і пограбував колишнього військового

Хлопець раніше вже був засуджений за майнові злочини.

У місті Покров на Дніпропетровщині неповнолітній побив і пограбував колишнього військового.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався 8 червня близько 23-ї години. Правоохоронці з’ясували, що під час словесного конфлікту хлопець декілька разів вдарив 50-річного чоловіка в обличчя. Після того як потерпілий впав, нападник пограбував його.

Поліцейські встановили особу грабіжника і затримали його. Виявилося, що 17-річний хлопець раніше вже був засуджений за майнові злочини.

Тепер зловмисникові повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.