На Дніпропетровщині затримали підлітка, який побив і пограбував колишнього військового

У місті Покров на Дніпропетровщині неповнолітній побив і пограбував колишнього військового.
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.
Інцидент стався 8 червня близько 23-ї години. Правоохоронці з’ясували, що під час словесного конфлікту хлопець декілька разів вдарив 50-річного чоловіка в обличчя. Після того як потерпілий впав, нападник пограбував його.
Поліцейські встановили особу грабіжника і затримали його. Виявилося, що 17-річний хлопець раніше вже був засуджений за майнові злочини.
Тепер зловмисникові повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.
- У квітні група молодиків спровокувала конфлікт з військовослужбовцем у столичному Гідропарку, після чого повалила бійця на землю та завдала ударів руками і ногами. Згодом правоохоронці затримали чотирьох осіб, причетних до побиття.
- Торік у Івано-Франківську затримали трьох молодиків, які побили військового. Один із нападників є неповнолітнім.