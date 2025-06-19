Росіяни поранили п'ятьох людей на Дніпропетровщині, зокрема дитину (оновлено)

У Нікопольському районі Дніпропетровщини унаслідок російських атак постраждали п'ятеро людей. Серед поранених – дитина. Один із постраждалих помер у лікарні.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.
Поранені п'ятеро людей. Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих.
Один поранений, 59-річний чоловік, був "важким".
Оновлення. О 09:09 Сергій Лисак написав, що цей постраждалий помер. Його доставили у лікарню із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли.
Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно.
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