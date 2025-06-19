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Росіяни поранили п'ятьох людей на Дніпропетровщині, зокрема дитину (оновлено)

Чоловік, який знаходився уважкому стані, помер.

Росіяни поранили п'ятьох людей на Дніпропетровщині, зокрема дитину (оновлено)
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікопольському районі Дніпропетровщини унаслідок російських атак постраждали п'ятеро людей. Серед поранених – дитина. Один із постраждалих помер у лікарні. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.

Поранені п'ятеро людей. Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих.

Один поранений, 59-річний чоловік, був "важким". 

Оновлення. О 09:09 Сергій Лисак написав, що цей постраждалий помер. Його доставили у лікарню із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли.

Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості.  Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно.

Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура. Окрім знищеного авто та пошкодженої приватної оселі, побита й будівля, що не експлуатувалася.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Самарівський район російська армія атакувала БпЛА. Сталася пожежа. 

Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники.
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