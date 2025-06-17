Унаслідок обстрілу у Нікополі загинув чоловік. Ще двоє – поранені

Ворог завдав удару БпЛА та із артилерії.

Сьогодні, 17 червня, російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. Ще двоє – поранені.

Про це повідомили у Дніпропетровській облпрокуратурі.

За даними слідства, 17 червня 2025 року ворог атакував місто артилерією та БпЛА.

Внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік. Поранення отримали двоє місцевих мешканців, віком 37 і 50 років. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, навчальний заклад, господарські споруди, авто.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).