На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу у Нікополі загинув чоловік. Ще двоє – поранені

Ворог завдав удару БпЛА та із артилерії.

Унаслідок обстрілу у Нікополі загинув чоловік. Ще двоє – поранені
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Сьогодні, 17 червня, російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. Ще двоє – поранені.

Про це повідомили у Дніпропетровській облпрокуратурі. 

За даними слідства, 17 червня 2025 року ворог атакував місто артилерією та БпЛА.

Внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік. Поранення отримали двоє місцевих мешканців, віком 37 і 50 років.  Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, навчальний заклад, господарські споруди, авто.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Російська армія до опівночі та вже на ранок тероризувала Нікопольщину дронами та із РСЗВ. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies