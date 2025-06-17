Росіяни дронами та із РСЗВ атакували Дніпропетровщину

Російська армія до опівночі та вже на ранок тероризувала Нікопольщину Дніпропетровської області.
Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, влучання відбулося по Марганецькій, Мирівській громадах і райцентру. Ворог застосовував БпЛА та вгатив з РСЗВ "Град".
Пошкоджені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, скутер, потрощені авто. Знищений гараж, ще 2 – понівечені. Зачепило газогони та лінії електропередач. Виникла пожежа.
КАБами ввечері російська армія атакувала Новопавлівську громаду Синельниківського району. Яких збитків завдав агресор ще з'ясовується.
Всюди – без загиблих і постраждалих.
По ворожих цілях відпрацювали наші оборонці неба. Знищили 6 безпілотників.
- Вчора російський дрон атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині.