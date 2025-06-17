Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Блохіна про графік тренувань Онофрійчук: «Приходимо в зал о 9 ранку і працюємо щонайменше 10 годин»
Ексклюзив Ірина Блохіна про графік тренувань Онофрійчук: «Приходимо в зал о 9 ранку і працюємо щонайменше 10 годин»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни дронами та із РСЗВ атакували Дніпропетровщину

У області є ушкодження, але люди цілі. 

Росіяни дронами та із РСЗВ атакували Дніпропетровщину
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія до опівночі та вже на ранок тероризувала Нікопольщину Дніпропетровської області. 

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, влучання відбулося по Марганецькій, Мирівській громадах і райцентру. Ворог застосовував БпЛА та вгатив з РСЗВ "Град".

Пошкоджені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, скутер, потрощені авто. Знищений гараж, ще 2 – понівечені. Зачепило газогони та лінії електропередач. Виникла пожежа. 

КАБами ввечері російська армія атакувала Новопавлівську громаду Синельниківського району. Яких збитків завдав агресор ще з'ясовується.

Всюди – без загиблих і постраждалих.

По ворожих цілях відпрацювали наші оборонці неба. Знищили 6 безпілотників.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу

  • Вчора російський дрон атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies