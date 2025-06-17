Росіяни дронами та із РСЗВ атакували Дніпропетровщину

У області є ушкодження, але люди цілі.

Російська армія до опівночі та вже на ранок тероризувала Нікопольщину Дніпропетровської області.

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, влучання відбулося по Марганецькій, Мирівській громадах і райцентру. Ворог застосовував БпЛА та вгатив з РСЗВ "Град".

Пошкоджені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, скутер, потрощені авто. Знищений гараж, ще 2 – понівечені. Зачепило газогони та лінії електропередач. Виникла пожежа.

КАБами ввечері російська армія атакувала Новопавлівську громаду Синельниківського району. Яких збитків завдав агресор ще з'ясовується.

Всюди – без загиблих і постраждалих.

По ворожих цілях відпрацювали наші оборонці неба. Знищили 6 безпілотників.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російського обстрілу