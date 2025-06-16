Російський дрон атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині ремонтна бригада "ДТЕК" потрапила під обстріл ворожого безпілотника. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

"В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕКу. На щастя, наші колеги залишились неушкодженими", – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК підкреслюють, що енергетики щодня працюють в надскладних умовах, аби електропостачання в країні було стабільним.