Російський дрон атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині ремонтна бригада "ДТЕК" потрапила під обстріл ворожого безпілотника. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє компанія ДТЕК.
"В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕКу. На щастя, наші колеги залишились неушкодженими", – йдеться в повідомленні.
У ДТЕК підкреслюють, що енергетики щодня працюють в надскладних умовах, аби електропостачання в країні було стабільним.
- Російська армія атакувала ударним дроном рятувальників під час розмінування сільськогосподарських угідь на Харківщині. Один піротехнік загинув, двоє його колег поранені та перебувають у лікарні.