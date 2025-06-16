На Дніпропетровщині ворог пошкодив підприємство

Упродовж доби російська армія обстрілювала Дніпропетровщині. Удари по Нікопольщині продовжувалися з вечора до ранку. В області пошкоджене підприємство.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Ворог обстрілював з артилерії та застосував FPV-дрони. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади.
Пошкоджене промислове підприємство. Загиблих та поранених немає.
Цієї ночі захисники неба знищили над Дніпропетровщиною БпЛА противника.
- За даними Сил оборони, ворог намагається просунутися у напрямку адмінмежі Дніпропетровщини.