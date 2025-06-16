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На Дніпропетровщині ворог пошкодив підприємство

Ворог застосовував по області дрони та артилерію.

На Дніпропетровщині ворог пошкодив підприємство
Фото: Facebook Сергія Лисака

Упродовж доби російська армія обстрілювала Дніпропетровщині. Удари по Нікопольщині продовжувалися з вечора до ранку. В області пошкоджене підприємство. 

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Ворог обстрілював з артилерії та застосував FPV-дрони. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади.

Пошкоджене промислове підприємство. Загиблих та поранених немає.

Цієї ночі захисники неба знищили над Дніпропетровщиною БпЛА противника.
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