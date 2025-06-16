На Дніпропетровщині ворог пошкодив підприємство

Ворог застосовував по області дрони та артилерію.

Упродовж доби російська армія обстрілювала Дніпропетровщині. Удари по Нікопольщині продовжувалися з вечора до ранку. В області пошкоджене підприємство.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Ворог обстрілював з артилерії та застосував FPV-дрони. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади.

Пошкоджене промислове підприємство. Загиблих та поранених немає.

Цієї ночі захисники неба знищили над Дніпропетровщиною БпЛА противника.