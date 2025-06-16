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Оборонці ліквідували 1200 окупантів за добу

Російська армія втратила від початку вторгнення близько 1 005 060 солдатів.

Оборонці ліквідували 1200 окупантів за добу
війна з РФ
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1200 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 1 005 060 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 10939 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29208 (+18) од,
  • РСЗВ – 1418 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1187 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),
  • крилаті ракети  ‒ 3346 (+9),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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