Оборонці ліквідували 1200 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1200 окупантів, 2 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1 005 060 (+1200) осіб,
- танків ‒ 10939 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,
- артилерійських систем – 29208 (+18) од,
- РСЗВ – 1418 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),
- крилаті ракети ‒ 3346 (+9),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+1).
Дані уточнюються.