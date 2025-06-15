Унаслідок російських обстрілів Комишан на Херсонщині постраждало 4 людей

Окупанти атакували селище з дронів два рази.

Унаслідок російських обстрілів з безпілотників Комишан у Херсонській області постраждало 4 людей.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Росіяни атакували селище два рази. Унаслідок скидання вибухівки з дрона близько 15:30 постраждали 55-річний чоловік. У нього мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення голови і передпліччя. У стані середньої тяжкості постраждалого доставлено до лікарні.

53-річна жінка отримала контузію, вибухову травму та уламкове поранення спини.

Близько 16:00 російські терористи знову атакували Комишани з дрону. Постраждали двоє місцевих жителів, які перебували на відкритому просторі.

65-річний чоловік у тяжкому стані доправлений до лікарні. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення.

Жінка 62 років отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості - вибухову травму та уламкові поранення правого плеча і лівого стегна. Вона ушпиталена.