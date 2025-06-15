У червні російські окупанти застосували проти мирного населення України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Цієї ночі наші воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Дякую всім, хто захищає наше небо. Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: "кинджали", балістичні та крилаті. Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч", — ідеться у повідомленні Президента.

Від початку червня Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів.

"Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії. Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", — наголошує Зеленський.