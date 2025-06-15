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У МЗС України закликали світ до найжорсткіших санкцій після масованого обстрілу на Кременчук

Необхідно зміцнити обороноспроможність України.

У МЗС України закликали світ до найжорсткіших санкцій після масованого обстрілу на Кременчук
Фото: ДСНС Полтавської області

МЗС України після комбінованої атаки РФ на Кременчук на Полтавщині закликали світ запровадити найжорсткіші санкції проти Росії і посилити обороноспроможність України.

Про це ідеться у повідомленні МЗС України.

У МЗС наголосили, що цієї ночі Росія здійснила на Кременчук Полтавської області масовану комбіновану атаку з використанням ракет і безпілотників. Цілями атаки були об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, унаслідок ударів виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

"Росію не можна зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, а також посилити обороноспроможність України, аби захистити наш народ", – наголосили у відомстві.

  • У ніч на 15 червня російська армія завдала комбінованого удару по Полтавській області. Під ударом опинилася енергоінфраструктура Кременчуцької громади.
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