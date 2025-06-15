На війні загинув український актор Юрій Феліпенко

Феліпенко долучився до лав Збройних сил України у квітні 2024 року. Він служив у 429 окремому полку безпілотних систем "Ахіллес".

На фронті загинув український актор Юрій Феліпенко, про це у соцмережі Instagram повідомила його дружина Катерина Мотрич.

“Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили”, ‒ написала Катерина.

Інформацію про прощання та поховання оголосять згодом.

Як повідомляє Суспільне, Феліпенко долучився до лав Збройних сил України у квітні 2024 року. Він служив у 429 окремому полку безпілотних систем "Ахіллес".

Юрій Феліпенко грав у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Він відомий за ролями у драмах "Сірі бджоли" за книгою Андрія Куркова та "За двома зайцями" Івана Нечуя-Левицького та Михайла Старицького. Також він грав у серіалі "Обіцянка богу".