За тиждень в Україну повернули тіла 4812 загиблих громадян, — Умєров

Попереду важливий і відповідальний етап ідентифікації.

З 9 по 15 червня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 4812 загиблих громадян.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"У межах стамбульських домовленостей триває репатріація тіл загиблих. Сьогодні російська сторона передала Україні ще 1200 тіл. Загалом за цей тиждень повернуто вже 4812 тіл загиблих", — зазначив Умєров.

Попереду важливий і відповідальний етап ідентифікації. Це складна і делікатна робота, яка дає можливість кожній родині отримати відповіді.

Глава Міноборони подякував усім, хто залучений до цієї гуманітарної місії.