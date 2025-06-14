Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 червня прокоментував сьогоднішні обміни полоненими і тілами загиблих захисників, а також анонсував їх продовження.

“Сьогодні ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо – ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що багато хто з них утримувався в полоні ще з 2022 року. Це захисники Маріуполя, «Азовсталі», хлопці з інших напрямків бойових дій. Вони вже вдома, вже в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стани є дійсно дуже важкі.

“Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись”, – сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна розраховує на те, що обміни полоненими з Росією можуть завершитися 20 чи 21 червня, і після цього сторони розпочнуть обговорення наступних кроків.

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.

9 червня розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у межах домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів.

12 червня завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників. 10 червня відбувся другий етап обміну - сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.