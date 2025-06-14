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У Краматорську унаслідок вибуху загинув підліток, ще троє дітей поранені

За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

У Краматорську унаслідок вибуху загинув підліток, ще троє дітей поранені
Ілюстративне фото

Вчора, 13 червня, близько 16:00 у місцевому гуртожитку Краматорська Донецької області пролунав вибух. Загинув підліток, ще троє дітей поранені.

Про це інформує Нацполіція. 

Трагедія сталась учора ввечері у місцевому гуртожитку. Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство.

Відомо, що близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували у кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами було терміново госпіталізовано. На жаль, серце одного з хлопців не витримало. Двоє інших перебувають у важкому стані.

Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
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