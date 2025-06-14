Окупанти вивезли у Калмикію 50 українських дітей із ТОТ Луганщини

Кремль перетворив так звані дитячі табори у РФ на інструмент асиміляції українських дітей.

Російські окупанти відправили 50 дітей із тимчасово захопленого Антрацитівського району Луганської області до Калмикії РФ під виглядом "оздоровлення".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"На папері — спортивні ігри й майстер-класи в таборі "Лєсная сказка", насправді — цілодобова ідеологічна обробка, системна русифікація та спроба стерти українську ідентичність", — кажуть у Центрі.

У ЦПД додають, що "Лєсная сказка" у Калмикії, як і "Червона гвоздика" на тимчасово захопленій території Запорізької області, — це не відпочинок, а інструмент війни.

Кремль перетворив так звані дитячі табори на інструмент асиміляції: там українських дітей вчать "правильній" історії, нав’язують "русскій мір", виховують лояльність до путінського режиму, пропагують війну та ненависть, готують як ресурс для нових воєн.

"Відірвані від родин, культури, мови діти потрапляють під повний контроль держави-загарбника. Ця стратегія, яка порушує міжнародне гуманітарне право, є частиною геноцидної політики РФ щодо України", — підкреслили у ЦПД.