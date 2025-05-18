Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга
Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
ГоловнаСуспільствоВійна

Спротив: росіяни формують списки українських дітей на ТОТ для мілітарних таборів

Такі табори знаходяться у Росії і працюють під егідою Міноборони РФ.

Спротив: росіяни формують списки українських дітей на ТОТ для мілітарних таборів
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти почали формувати списки українських дітей на тимчасово окупованих територіях для мілітарних таборів у РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупаційні адміністрації отримали наказ визначити кількість дітей з тимчасово захоплених територій для "відпочинку" в російських таборах", — ідеться у повідомленні.

У спротиві відзначають, що насправді ідеться не про відпочинок, а про цілеспрямовану мілітаризацію українських дітей.

Такі табори діють під егідою міноборони РФ, знаходяться і працюють у Росії. "Перевага — дітям, не залученим у "юнармію" чи "зарніцу".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies