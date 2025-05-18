Спротив: росіяни формують списки українських дітей на ТОТ для мілітарних таборів

Російські окупанти почали формувати списки українських дітей на тимчасово окупованих територіях для мілітарних таборів у РФ.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупаційні адміністрації отримали наказ визначити кількість дітей з тимчасово захоплених територій для "відпочинку" в російських таборах", — ідеться у повідомленні.
У спротиві відзначають, що насправді ідеться не про відпочинок, а про цілеспрямовану мілітаризацію українських дітей.
Такі табори діють під егідою міноборони РФ, знаходяться і працюють у Росії. "Перевага — дітям, не залученим у "юнармію" чи "зарніцу".
- Російські окупанти відправляють дітей-сиріт з т.о. Донецька та Амвросіїївки у табір військової підготовки "Воїн".