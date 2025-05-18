Спротив: росіяни формують списки українських дітей на ТОТ для мілітарних таборів

Такі табори знаходяться у Росії і працюють під егідою Міноборони РФ.

Російські окупанти почали формувати списки українських дітей на тимчасово окупованих територіях для мілітарних таборів у РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупаційні адміністрації отримали наказ визначити кількість дітей з тимчасово захоплених територій для "відпочинку" в російських таборах", — ідеться у повідомленні.

У спротиві відзначають, що насправді ідеться не про відпочинок, а про цілеспрямовану мілітаризацію українських дітей.

Такі табори діють під егідою міноборони РФ, знаходяться і працюють у Росії. "Перевага — дітям, не залученим у "юнармію" чи "зарніцу".