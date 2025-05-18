На Донеччині упродовж доби росіяни вбили та поранили сімох цивільних

Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень. Ворог пошкодив об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Краматорський район. В Андріївці поранено 5 людей, пошкоджено 2 автівки. У Яблунівці Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 18 об'єктів; ще 5 об'єктів пошкоджено в Олександро-Калиновому і 1 — у Степанівці", — ідеться у повідомленні.

У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, багатоповерхівку і адмінбудівлю; у Новодмитрівці пошкоджено крамницю.

У Лимані та Ямполі пошкоджено адмінбудівлі і приватний будинок; у Зарічному — 14 будинків. У Васютинському Миколаївської громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено.

Також, за даними начальника ОВА, у Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.

У Новофедорівці Криворізької громади Покровського району зруйновано ангар і склад. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 130 людей, у тому числі 22 дитини.