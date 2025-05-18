Сили оборони за добу ліквідували ще 1130 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За добу українські військові ліквідували 1130 окупантів РФ, знищили 38 ворожих артилерійських систем та понад сотню російських БпЛА.

Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 973 730 військових.

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