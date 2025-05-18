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Сили оборони за добу ліквідували ще 1130 російських окупантів

Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 973 730 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1130 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За добу українські військові ліквідували 1130 окупантів РФ, знищили 38 ворожих артилерійських систем та понад сотню російських БпЛА.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 973 730 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 10832 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22557 (+4) од,
  • артилерійських систем – 27980 (+38) од,
  • РСЗВ – 1387 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)

Дані уточнюються.
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