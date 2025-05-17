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З тимчасово окупованої території вдалося врятувати 19-річну дівчину

Дівчина кілька разів намагалася виїхати самостійно, проте безрезультатно.

З тимчасово окупованої території вдалося врятувати 19-річну дівчину
Фото: Bring Kids Back UA

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка понад три роки не бачила своїх рідних. Про це повідомив глав Офісу президента України Андрій Єрмак.  

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“Її рідне місто перебувало під постійними обстрілами, була зруйнована інфраструктура, відсутні вода й електрика. Дівчина кілька разів намагалася виїхати самостійно, проте безрезультатно”, – розповів Єрмак. 

Він зазначив, що тепер дівчина у безпеці, поруч із родиною, і планує повернутися до навчання та будувати нове життя.
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