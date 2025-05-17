З тимчасово окупованої території вдалося врятувати 19-річну дівчину

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка понад три роки не бачила своїх рідних. Про це повідомив глав Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Її рідне місто перебувало під постійними обстрілами, була зруйнована інфраструктура, відсутні вода й електрика. Дівчина кілька разів намагалася виїхати самостійно, проте безрезультатно”, – розповів Єрмак.

Він зазначив, що тепер дівчина у безпеці, поруч із родиною, і планує повернутися до навчання та будувати нове життя.