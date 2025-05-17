На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 8 отримали поранення.
Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін.
Вранці росіяни атакували Яблунівку Іллінівської громади FPV-дроном: вбили 27-річну жінку, пошкодили крамницю.
Так само безпілотником ворог ударив по цивільній автівці в Андріївській громаді: там 5 людей отримали поранення, у тому числі 1 неповнолітній.
Ще 2 людини за сьогодні поранені в Покровську і 1 – в Мирнограді.
“Вся Донеччина – під постійними обстрілами. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!” – написав Філашкін.