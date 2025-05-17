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На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 8 отримали поранення

Місцева влада продовжує закликати мирних мешканців евакуюватися.

На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 8 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 8 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. 

Вранці росіяни атакували Яблунівку Іллінівської громади FPV-дроном: вбили 27-річну жінку, пошкодили крамницю.

Так само безпілотником ворог ударив по цивільній автівці в Андріївській громаді: там 5 людей отримали поранення, у тому числі 1 неповнолітній.

Ще 2 людини за сьогодні поранені в Покровську і 1 – в Мирнограді.

“Вся Донеччина – під постійними обстрілами. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!” – написав Філашкін.
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