На Дніпропетровщині протягом дня від російських обстрілів постраждали 2 жінки.
Про це повідомив очільник області Сергій Лисак.
Нікопольщина протягом дня потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. А саме – райцентр, Марганецька і Покровська громади.
Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок і 2 господарські споруди.
Загиблих та поранених немає.
По Межівській громаді, що на Синельниківщині, агресор поцілив БпЛА. Великомихайлівську та Новопавлівську – атакував КАБами.
Постраждали дві жінки – 48 та 52 років.
Є руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств, на одному з яких виникла пожежа. Її загасили.
Зайнялася й господарська споруда. Там вогонь також вгамували. Понівечені 2 адмінбудівлі, 12 приватних осель і магазини.