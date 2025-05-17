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На Дніпропетровщині протягом дня від російських обстрілів постраждали 2 жінки

Також є руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств.

На Дніпропетровщині протягом дня від російських обстрілів постраждали 2 жінки
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

На Дніпропетровщині протягом дня від російських обстрілів постраждали 2 жінки. 

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. 

Нікопольщина протягом дня потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. А саме – райцентр,  Марганецька і Покровська громади. 

Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок і 2 господарські споруди.

Загиблих та поранених немає.

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, агресор поцілив БпЛА. Великомихайлівську та Новопавлівську – атакував КАБами.

Постраждали дві жінки – 48 та 52 років. 

Є руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств, на одному з яких виникла пожежа. Її загасили. 

Зайнялася й господарська споруда. Там вогонь також вгамували. Понівечені 2 адмінбудівлі, 12 приватних осель і магазини.
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