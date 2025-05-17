Також є руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств.

На Дніпропетровщині протягом дня від російських обстрілів постраждали 2 жінки.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак.

Нікопольщина протягом дня потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. А саме – райцентр, Марганецька і Покровська громади.

Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок і 2 господарські споруди.

Загиблих та поранених немає.

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, агресор поцілив БпЛА. Великомихайлівську та Новопавлівську – атакував КАБами.

Постраждали дві жінки – 48 та 52 років.

Є руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств, на одному з яких виникла пожежа. Її загасили.

Зайнялася й господарська споруда. Там вогонь також вгамували. Понівечені 2 адмінбудівлі, 12 приватних осель і магазини.