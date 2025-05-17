​Ердоган обіцяє продовжувати зусилля для досягнення миру в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що продовжить посередницькі зусилля для припинення російської війни проти України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на турецькі ЗМІ.

"Ми робитимемо все можливе, щоб зберегти відкритими канали для діалогу і щоб переговори продовжилися", - йдеться в повідомленні.

Ердоган зазначив, що сподівається на підтримку всіх сторін, зокрема Європи, - для продовження переговорного процесу і досягнення миру в Україні. Він також позитивно оцінив переговори делегацій РФ і України, що відбулися в п'ятницю в Стамбулі.

"Було важливо зібрати делегації з обох країн у Стамбулі, оскільки це необхідно для припинення війни і для встановлення миру в регіоні", - наголосив Ердоган.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів перемовини з Ердоганом.