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СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000

Готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000
Архівне фото
Фото: ОПУ

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, що утримуються в українському полоні і можуть бути передані Росії. 

Крім того, Служба безпеки разом із МОЗ та всіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня. Керівник ГУР Кирило Буданов не виключає, що обмін може відбутися наступного тижня.
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