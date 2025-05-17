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Військові ОТУ "Сіверськ" знищили 14 ворожих безпілотників

До збиття ворожх БпЛА долучилися сили та засоби Сил оборони.

Військові ОТУ "Сіверськ" знищили 14 ворожих безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

За минулу добу над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" українські військові збили 14 ворожих БпЛА.

Про це інформує ОК "Північ".

6 із 14-ти безпілотників знищено силами та засобами ОТУ "Сіверськ", решта — силами та засобами повітряного командування та іншими складовими сил оборони.

До відбиття ворожих цілей залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: ОК "Північ"

  • У ніч на 17 травня РФ атакувала Україну 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталове – РФ., Гвардійське — ТОТ Крим.
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