Військові ОТУ "Сіверськ" знищили 14 ворожих безпілотників

За минулу добу над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" українські військові збили 14 ворожих БпЛА.
Про це інформує ОК "Північ".
6 із 14-ти безпілотників знищено силами та засобами ОТУ "Сіверськ", решта — силами та засобами повітряного командування та іншими складовими сил оборони.
До відбиття ворожих цілей залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- У ніч на 17 травня РФ атакувала Україну 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталове – РФ., Гвардійське — ТОТ Крим.