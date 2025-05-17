В окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя вбили 7-річну дитину

17 травня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області псевдоправоохоронні структури знайшли мертвою 7-річну дівчинку Ангеліну. На тілі дитини виявили ознаки насильницької смерті.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської МВА.

"У тимчасово окупованому Бердянську знайшли тіло 7-річної дівчинки поблизу заводу "Азовкабель" в районі лісосмуги з ознаками насильницької смерті. Напередодні дитину шукали після її зникнення", — йдеться в повідомленні.

В окупаційній владі повідомили, що дитина близько 17:00 16 травня вийшла на прогулянку з іншими дітьми у дворі будинку по вул. Кабельщиків, 154. Після цього зв'язок з дитиною був втрачений.

Псевдоправоохоронні структури Бердянська відкрили кримінальну справу за фактом вбивства дитини, нібито ведеться розслідування інциденту.

"Трагічні події в тимчасово окупованому Бердянську вкотре демонструють нездатність окупаційних органів забезпечити базову безпеку мирних жителів", — кажуть в МВА.