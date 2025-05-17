Головне за ніч та ранок суботи, 17 травня: удар по маршрутці на Сумщині, 145 боєзіткнень

Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі загинуло 9 людей.

За інформацією президента Зеленського, у лікарнях перебувають семеро. У людей опіки, переломи, контузії. "На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару", зазначає президент.

У Сумській ОВА додали, що автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум.

Голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільного" повідомив, що рейсовий автобус, який росіяни атакували уранці 17 травня, віз людей з Білопілля на евакуацію.

"За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих", — зазначив Зарко.

За словами очільника громади, особи деяких із загиблих поки не встановлені. Переважна більшість це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень, понад третину (52) – на Покровському напрямку.

Важкою ситуація залишається на Торецькому, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 910 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 972 600 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального в Криму, інформують джерела LB.ua.

На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляли про дим над територією самої військової частини.

Ситуація була настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз с. Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю лояльному до Республіканської партії телеканалу Fox News, у якому вчергове розкритикував Володимира Зеленського, натомість уникав критики на адресу Путіна.

Господар Білого дому знову згадав про якісь "козирі", яких нібито немає в Зеленського. На пряме запитання, чи є Путін перешкодою до миру, Трамп відповів, що кремлівський правитель "виглядає не дуже добре, а хоче виглядати добре, тому він хоче переговорів і втомився від війни". Трамп також додав, що "все мало закінчитися за тиждень, а якби він не загруз в багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п'ять годин".

Президент США повторив своє твердження про те, що без нього "угода не пройде", наполягаючи на своїй особистій ключовій ролі у перемовинах. Він також побіжно торкнувся теми можливих економічних санкцій проти Росії - сказав, що "не хотів би цього робити", але "зроблю, якщо не укладемо угоду, і це буде нищівно".

Агенція Reuters оприлюднила інформацію про наслідки фактичної ліквідації адміністрацією Дональда Трампа USAID - організації, відповідальної за грантову допомогу по всьому світу.

Виявилося, що на чотирьох американських складах нині зберігаються продуктові набори, яких би вистачило для харчування 3,5 мільйонів людей упродовж місяця. Світова продуктова програма вважає, що її було б досить для подолання можливого голоду у Смузі Гази. Вартість продукції складає близько 98 мільйонів доларів. Після того, як у січні нова влада у Білому домі вирішила знищити Агенцію США з міжнародного розвитку, уся ця їжа обсягом до 66 тисяч метричних тонн просто лежала без жодного призначення.

Журналісти стверджують, що вже у липні частина продовольства остаточно зіпсується. США доведеться вирішувати, як її позбутися - шляхом спалювання, передачі на корм для тварин чи іншим способом. І це в той час, як майже 2 мільйони людей на планеті, згідно зі звітами гуманітарних організацій, перебувають на критичній межі голодування.

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