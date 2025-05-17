Росіяни знищили дерев’яну церкву ХІХ століття на Донеччині

Хрма вистояв часи Другої світової війни, але зазнав пошкоджень в жовтні 2024 року і був зруйнований навесні 2025 року.

Російські окупанти зруйнували унікальну дерев’яну церкову — Храм Свято-Вознесенський в с.Новотроїцьке на Донеччині.

Про це повідомляє відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради.

"Це була єдина дерев’яна церква на мурованому фундаменті в Покровському районі Донецької області, яка збереглася майже в первісному вигляді до наших днів. Храм вистояв у лихі роки ХХ століття, в роки Другої світової війни, але зазнав пошкоджень в жовтні 2024 року і був зруйнований навесні 2025 року", — ідеться у повідомленні.

Церква була побудована на кошти гірничопромисловця і мецената Якова Івановича Древицького у 90-х роках ХІХ ст. (за різними джерелами рік побудови – 1898, 1893).

Свято-Вознесенський храм являв собою подібну до православного хреста будівлю з двома різницями по боках трансепта. Його побудували з набірних дощок, а зовні декорували різьбленими фільонками.

Окрасою внутрішнього оздоблення був триярусний іконостас з іконою Вознесіння Господнього – головною святинею храму. Стіни були горизонтально обшиті дошками і пофарбовані в зелений колір.

Фото: відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради

Ажурний карниз білого кольору обрамляв храм по периметру. Арочні вікна прикрашалися різьбленими лиштвами.

В першій половині 20-го століття храм намагалися перетворити на клуб, але віряни врятували святиню. В період окупації території німецькими військами в приміщенні церкви був розташований табір військовополонених.