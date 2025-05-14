Художник та військовослужбовець Євген Равський створив символіку для своєї бригади

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, 103 окрема бригада територіальної оборони ім. митрополита Андрея Шептицького отримала оновлену символіку. Про це повідомила її комунікаційна служба.
Батальйони бригади отримають нові нарукавні знаки. Їх ескізи розробив художник Євген Равський, який є старшим солдатом в одному з підрозділів 103-ї окремої бригади.
Емблеми військових частин територіальної оборони в більшості побудовані на основі територіальної геральдики місцевостей, звідки вони походять. Нові нарукавні знаки побазовані на історичній геральдиці семи місцевостей, звідки походять батальйони, а до нарукавного знака батальйону управління додалось гасло Honor et Patria, що означає "Честь і Батьківщина" в перекладі з латини.
“Символи, що їх носитимуть батальйони бригади - це втілення мужності і честі, з якими наші військовослужбовці вже четвертий рік захищають нашу країну від російської навали і знищують його всюди, де лише можуть,” – йдеться в офіційному повідомленні.
Про Євгена Равського:
- Львівський художник, представник так званої течії “Нові старі майстри” (до неї відносять художників, які звертаються до традиційної академічної техніки живопису, але застосовують її для осмислення символів і явищ сучасної культури);
- Застосовує стилістику Караваджо для образів, які не асоціюються з італійським Відродженням;
- Стипендіат польської програми GAUDE POLONIA;
- Дизайнер обкладинок музичних альбомів груп Піккардійська Терція ("Сад ангельських пісень" 1996 року), Плач Єремії ("Най буде все як є" 1996 року) та інших;
- Військовослужбовець ЗСУ з 2022 року.