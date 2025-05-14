Художник та військовослужбовець Євген Равський створив символіку для своєї бригади

Він розробив нарукавні знаки батальйонів на основі історичної геральдики місцевостей, звідки вони походять.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, 103 окрема бригада територіальної оборони ім. митрополита Андрея Шептицького отримала оновлену символіку. Про це повідомила її комунікаційна служба.

Батальйони бригади отримають нові нарукавні знаки. Їх ескізи розробив художник Євген Равський, який є старшим солдатом в одному з підрозділів 103-ї окремої бригади.

Фото: facebook.com/oborona.lviv Фото: facebook.com/oborona.lviv Фото: facebook.com/oborona.lviv Фото: facebook.com/oborona.lviv Фото: facebook.com/oborona.lviv Фото: facebook.com/oborona.lviv Фото: facebook.com/oborona.lviv

Емблеми військових частин територіальної оборони в більшості побудовані на основі територіальної геральдики місцевостей, звідки вони походять. Нові нарукавні знаки побазовані на історичній геральдиці семи місцевостей, звідки походять батальйони, а до нарукавного знака батальйону управління додалось гасло Honor et Patria, що означає "Честь і Батьківщина" в перекладі з латини.

“Символи, що їх носитимуть батальйони бригади - це втілення мужності і честі, з якими наші військовослужбовці вже четвертий рік захищають нашу країну від російської навали і знищують його всюди, де лише можуть,” – йдеться в офіційному повідомленні.

Фото: Сашко Балабай Євген Равський біля роботи "Подвиг Менелая"

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