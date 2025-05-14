Фото: Олександр Ратушняк Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький

13 травня відбулася офіційна презентація нового проєкту Lb.ua CultHub, присвяченого проблематиці культурної дипломатії. Подія відбулася в малій залі Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка. Серед гостей та спікерів були партнер проєкту, митці, культурні менеджери, представники різних гілок влади, а також дипломатичної сфери.

В рамках презентації відбулася панельна дискусія на тему «Культурна дипломатія як інструмент безпеки та впливу». Учасники та учасниці розмови: заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська, партнер проєкту власник компанії «Карпатські мінеральні води» Сергій Устенко, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка,заслужена артистка України Наталя Мацак, генеральна директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова та провідна українська та світова оперна співачка, народна артистка України Людмила Монастирська.

Фото: Олександр Ратушняк Заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська, партнер проєкту Сергій Устенко, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка Наталя Мацак, генеральна директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова та оперна співачка Людмила Монастирська

Презентуючи проект, редакторка CultHub Катерина Гладка розповіла про його цілі та потребу консолідувати зусилля на системній державній, медійній та інституційній підтримці культурної сфери в представленні України за кордоном.

Фото: Олександр Ратушняк редакторка CultHub Катерина Гладка

Дискусія розпочалася із виступу міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького. В своїй промові він наголосив на важливості культурної дипломатії в часи війни, коли ця сфера стає не лише презентацією України в світі, а й питанням безпеки.

Фото: Олександр Ратушняк Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький

«Вага кожного питання, кожної цілі, яку можна було би досягнути засобами публічної дипломатії надзвичайно зросла, особливо тепер і ми це усвідомлюємо. Жодна інша країна не має ризиків такого високого рівня, як маємо ми сьогодні. Найвища з них—це наша суб’єктність, яку ми ось вже більше 11 років доводимо. Насправді станом на сьогодні кожен дипломат, кожен українець не лише усвідомлює, але й пишається тим, що ця суб’єктність з’явилася. Не завдяки, а супроти. Тому доводити цю суб’єктність можна різними аргументами, в першу чергу завдяки знанням власної історії, мови, літератури, творів українського мистецтва, кіно. Не потрібно на сьогодні бути членом офіційної делегації, для того, щоб в розмові з іноземними колегами, візаві назвати п’ять імен українських композиторів чи доводити, що Україна—це держава у Європі. Ми, звісно, маємо цю суб’єктність у творенні всього великого культурного в Європі. І це уже аксіома».

Культурна дипломатія увійшла в один із пріоритетних напрямків Стратегії культури 2030, яку нещодавно схвалив Кабінет Міністрів. Заступниця офісу президента Олена Ковальська згадала про те, що перед Україною стоїть непроста задача надолужити все те, що Російська Федерація виробляла і впроваджувала як мінімум 300 років.

Фото: Олександр Ратушняк заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська

«Культура і культурна дипломатія є частиною Плану стійкості, який було презентовано президентом в листопаді 2024 року, тобто це елемент державної стратегії. Чому це важливо? Бо Україна здобула свою суб’єктність за останні 10 років, а особливо за останні 3 роки, але, на жаль, ця суб’єктність зумовлена тими політичними та воєнними діями, які відбуваються з нашою країною. Наша суб’єктність пов’язана із роллю жертви. І дуже важливо зараз використати це вікно можливостей і цей момент, коли світ слухає Україну та побудувати суб’єктність із ролі європейської класyої країни зі своєю культурою, літературою та зі своїм театром.І тут не потрібно нічого вигадувати, бо в нас усе є»,— зауважила заступниця керівника Офісу президента.

Фото: Олександр Ратушняк партнер проєкту Сергій Устенко

Партнером проєкту CultHub став власник компанії «Карпатські мінеральні води» Сергій Устенко, який відчув відповідальність включитися в процес системної культурної підтримки. На запитання шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної, що спонукало його підтримати проєкт, Устенко згадав добру українську традицію меценацтва, яка його надихає.

«З моєї точки зору ця війна перш за все не за території і не за копалини, ресурси, а війна за незалежність обрати свій спосіб життя. Тому саме зараз актуально і важливо інвестувати час, кошти в культурні проєкти, які нададуть змогу систематизувати і зробити акцент на напрямках культури, які будуть актуальні і тут, і будуть нашою візитівкою для партнерів. Крім того мене дуже надихають меценати минулого, такі як Семиренко, Терещенки, Чикаленко та інші».

Розгорнутий матеріал про перебіг дискусії, ключові тези виступаючих (не тільки спікерів) читайте незабаром.

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк перший секретар посла Японії в Україні Асамура Такао

Фото: Олександр Ратушняк Зураб Аласанія-медійний радник від України, Європа та глобальна відповідь в International Media Support, та програмна менеджерка данської медійної організації International Media Support в Україні, Молдові та Грузії Гоар Ходжаян

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк партнер проєкту власник компанії «Карпатські мінеральні води» Сергій Устенко

Фото: Олександр Ратушняк Олег Кохан-український продюсер театру та кіно, засновник групи компаній «SOTA Cinema Group».

Фото: Олександр Ратушняк Головний режисер Національного академічного театру опери і балету Т.Г. Шевченка Анатолій Солов'яненко

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський

Фото: Олександр Ратушняк пріма-балерина Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка Наталя Мацак

Фото: Олександр Ратушняк Генеральна директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова

Фото: Олександр Ратушняк Стелла Беньямінова меценатка, колекціонерка і засновниця Stedley Art Fundation

Фото: Олександр Ратушняк Тамара Трунова- українська театральна режисерка, головна режисерка Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

Фото: Олександр Ратушняк директор-художній керівник Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський

Фото: Олександр Ратушняк Вікторія Романова- ГО 'Саміт перших леді та джентльменів'

Фото: Олександр Ратушняк Стелла Беньямінова та Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Спікери під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Генеральна директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова

Фото: Олександр Ратушняк Зліва-направо: заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська, Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький і редакторка проєкту CultHub Катерина Гладка

Фото: Олександр Ратушняк Юлія Орлова- директорка видавництва Vivat

Фото: Олександр Ратушняк заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська

Фото: Олександр Ратушняк редакторка CultHub Катерина Гладка

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Оксана Повякель, ген директорка Нац музея архітектури і побуту 'Пирогово'

Фото: Олександр Ратушняк Анастасія Образцова, виконавча директорка УКФ

Фото: Олександр Ратушняк Юлія Савостіна, Made in Ukraine

Фото: Олександр Ратушняк Зліва-направо: прима Національного академічного театру опери та балету м. Т.Г. Шевченко Наталя Мацак, соліст Сергій Кривоконь, редакторка проєкту CultHub Катерина Гладка і шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна і оперна співачка Людмила Монастирська

Фото: Олександр Ратушняк Зліва-направо: директор-художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський, директор-художній керівник Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський та редакторка культури LB.ua Ксеня Білаш

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

LB.ua запускає новий проєкт CultHub присвячений культурній дипломатії