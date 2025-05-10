У день відкриття Каннський фестиваль проведе "День України"

13 травня покажуть три документальні стрічки про війну та її ключові особистості.

У стартовий день 78-ого Каннського кінофестивалю міська влада разом з офіційними партнерами заходу організовують "День України", під час якого буде продемонстровано три документальні фільми про російсько-українську війну.

Як повідомляє пресреліз від організаторів, подія "слугуватиме нагадуванням про те, що митці, автори та журналісти мають зобов'язання розповідати про війну в серці Європи, яка вже три роки впливає на український народ та цілий світ".

До програми особливого "Дня України" увійшли фільми "Зеленський" Іва Жолана, Лізи Вапне та Аріана Шемена про життя українського Президента, "Наша війна" Бернара Анрі-Леві про бої на Покровському та Сумського напрямках і "2000 метрів від Авдіївки" оскароносного режисера Мстислава Чернова.