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На фестивалі критики у Нідерландах презентують підбірку українського кіно

На фестивалі критики Kyiv Critics’ Week x NL,представлені як повний метр, так і короткометражні стрічки з України.

На фестивалі критики у Нідерландах презентують підбірку українського кіно
Фото: фото зі сторінки організаторів

Фестиваль Kyiv Critics’ Week x NL відбувається вдруге, впродовж нього з 8 до 12 травня у трьох містах презентують підбірку повнометражних та короткометражних фільмів, що об’єднана темою «Далеко від дому». Про це організатори заходу розповіли на своїй офіційній сторінці Інстаграм. У програмі – вісім стрічок, що досліджують питання самоідентичності, досвіду еміграції та пошуку свого місця у світі. Після кожного показу відбудуться обговорення за участі нідерландських та українських критиків.
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