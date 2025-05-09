Фестиваль Kyiv Critics’ Week x NL відбувається вдруге, впродовж нього з 8 до 12 травня у трьох містах презентують підбірку повнометражних та короткометражних фільмів, що об’єднана темою «Далеко від дому». Про це організатори заходу розповіли на своїй офіційній сторінці Інстаграм. У програмі – вісім стрічок, що досліджують питання самоідентичності, досвіду еміграції та пошуку свого місця у світі. Після кожного показу відбудуться обговорення за участі нідерландських та українських критиків.