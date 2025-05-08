Україна підтримує петицію щодо позбавлення РФ членства у Міжнародній раді музеїв

В петиції йдеться, що Росія прагне не лише фізичного знищення української культурної спадщини, а й її привласнення та русифікації.

Французька громадська організація “За Україну, за їхню та нашу свободу!” створила петицію, у якій вимагає позбавити РФ членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM).

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК).

У петиції наголошується, що членство установ та осіб, які знищують, розграбовують та фальсифікують культурну спадщину, порушує принципи ICOM. Хоча багато національних комітетів вже закликали до виключення Росії з ІСОМ, результату це поки не дало.

В свою чергу, Україна також закликала до виключити Росію з ІСОМ та запровадила санкції стосовно російських культурних діячів, директорів музеїв та вищих посадових осіб Міністерства культури РФ та Криму. Це було зроблено через проведення РФ незаконних археологічних розкопок на території Криму з 2014 року, а також вивезення культурних цінностей з окупованих територій, зокрема з українських музеїв.

В петиції йдеться, що Росія прагне не лише фізичного знищення української культурної спадщини, а й її привласнення та русифікації.

МКСК нагадало, що станом на лютий 2025 року ЮНЕСКО задокументувала знищення або пошкодження 485 культурних об’єктів з моменту повномасштабного вторгнення росії. Серед них: 149 релігійних будівель, 249 історичних споруд, 33 пам’ятники (включаючи меморіали Голокосту), 18 бібліотек, 32 музеї та 2 археологічні пам’ятки.