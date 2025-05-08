WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
ГоловнаКультура

Україна підтримує петицію щодо позбавлення РФ членства у Міжнародній раді музеїв

В петиції йдеться, що Росія прагне не лише фізичного знищення української культурної спадщини, а й її привласнення та русифікації. 

Україна підтримує петицію щодо позбавлення РФ членства у Міжнародній раді музеїв
Україна підтримує петицію щодо позбавлення РФ членства у Міжнародній раді музеїв

Французька громадська організація “За Україну, за їхню та нашу свободу!” створила петицію, у якій вимагає позбавити РФ членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM). 

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК).

У петиції наголошується, що членство установ та осіб, які знищують, розграбовують та фальсифікують культурну спадщину, порушує принципи ICOM. Хоча багато національних комітетів вже закликали до виключення Росії з ІСОМ, результату це поки не дало.

В свою чергу, Україна також закликала до виключити Росію з ІСОМ та запровадила санкції стосовно російських культурних діячів, директорів музеїв та вищих посадових осіб Міністерства культури РФ та Криму. Це було зроблено через проведення РФ незаконних археологічних розкопок на території Криму з 2014 року, а також вивезення культурних цінностей з окупованих територій, зокрема з українських музеїв. 

Support LB.ua

В петиції йдеться, що Росія прагне не лише фізичного знищення української культурної спадщини, а й її привласнення та русифікації. 

МКСК нагадало, що станом на лютий 2025 року ЮНЕСКО задокументувала знищення або пошкодження 485 культурних об’єктів з моменту повномасштабного вторгнення росії. Серед них: 149 релігійних будівель, 249 історичних споруд, 33 пам’ятники (включаючи меморіали Голокосту), 18 бібліотек, 32 музеї та 2 археологічні пам’ятки.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies