«Війна і міф. Невідома Друга світова». Уривок

На основі цієї книжки, 4 травня у книгарні “Сенс” на Хрещатику пройде зустріч з Володимиром В’ятровичем. Розмова стосуватиметься подолання одного із основоположних міфів СССР – про «велику вітчизняну війну, – а також питання, наскільки пам'ять про минулу війну визначає війну теперішню.

У видавництві КСД вийшла друком книжка під редакцією Володимира В’ятровича «Війна і міф. Невідома Друга світова». Її автори – українські історики та дослідники, серед яких Володимир В'ятрович, Олександр Зінченко, Максим Майоров, Сергій Громенко, Яна Примаченко, Кирило Галушко та Олеся Ісаюк, розвінчують стереотипи, міфи та пропагандистські уявлення про події Другої світової війни.

Пам'ять про війну була центральною у радянській повоєнній ідеології. День Перемоги, призначений не точно в річницю капітуляції Німеччини, а днем пізніше — 9 травня (очевидно, для виокремлення ролі СРСР у подоланні Німеччини та привласнення перемоги над нею) — став головним державним святом. Поступово це свято відсунуло на задній план навіть 7 листопада — річницю Жовтневої революції, до того найперше і головне свято радянських комуністів.

Цей міф мав служити основою формування радянської ідентичності, а в перспективі й радянського народу. Його складовими були тези про масовий патріотизм і жертовність в ім’я радянської Батьківщини, небачена мобілізація всіх «радянських» людей у боротьбі зі страшною загрозою, месіанський похід на захід з метою визволення Європи. Велика Перемога — останній могутній акорд міфу, адже вона підтвердила правильність обраного радянським керівництвом курсу, могутність та нездоланність комуністичної влади.

Своєрідною підготовкою для його тотальної суспільної інсталяції стали 1920—1930-ті роки, коли масово винищували всіх, хто не вписувався в образ «радянської людини» і думав самостійно.

Зачистку для сприйняття нового міфу довершили перші місяці війни. Кілька мільйонів солдатів, що не бажали захищати СРСР, не вважаючи його своєю батьківщиною, потрапили в полон і згодом загинули в німецьких чи радянських таборах.

Їм на зміну прийшло нове покоління, значно краще опрацьоване радянською пропагандою. Покоління тих, хто менше пам’ятали жахи попереднього десятиліття і безпорадність перших днів війни. Крім того, ці люди на той момент уже бачили реальні жахи нацистської окупації, а тому не вірили у визволення німцями. З посиленням німецького окупаційного режиму та перемогами Червоної армії кількість лояльних до радянської влади громадян постійно зростала і перейшла далеко за межу довоєнного періоду.

Обставини воєнного лихоліття створили ідеальні умови для формування нової радянської ідентичності. Мільйони людей різних національностей опинилися в Червоній армії, змушені розмовляти однією мовою, відрізані від зовнішнього світу, щоденно оброблялися політруками, які прищеплювали їм нову радянську свідомість, нові цінності.

Важкі спільні переживання, ситуації, що постійно межували між життям і смертю, наявність спільного ворога, який неодноразово демонстрував свою нелюдську сутність, відчуття спільної місії створювали найкращі умови для такого завдання. Армія стала плавильним казаном, з нього представники різних націй мали вийти єдиним радянським народом. І можна ствердити, що бодай частково вона виконала це завдання. Сьогодні, через багато років після падіння Радянського Союзу, саме ветерани війни залишаються найбільш консолідованою та артикульованою прорадянською групою в будь-якому пострадянському суспільстві.

«Велика Перемога» стала реабілітацією радянської влади за вчинені жахливі злочини, перетворила почуття страху до ката Сталіна в почуття подяки до вождя і захисника. За межами СРСР вона більше посприяла становленню прорадянських настроїв у світі після війни, ніж усі спецоперації Комінтерну разом узяті.

«Велика Перемога» виконувала ще одну важливу функцію для радянського керівництва після Сталіна — легітимізувала владу, надавала їй необхідного героїчного ореолу. Адже після сталінських чисток не залишилося соратників Леніна, людей, освячених участю в Жовтневій революції.

Міф «Великої Перемоги» продовжував жити і після падіння СРСР. У кожній колишній його республіці, а тепер уже незалежній державі, справно відзначається чергова річниця 9 травня. 60-літній ювілей завершення війни, який проходив у Москві в 2005 році, засвідчив: для російського керівництва це не лише данина традиції чи певна історична інерція. «Велика Перемога» знову стала ключовою тезою нової державної ідеології Кремля.

Росія йшла на дипломатичні скандали, захищаючи «святу пам’ять про Перемогу», нещадно критикувала всі намагання переглянути застарілу радянську концепцію війни. Навіть готується прийняти спеціальний закон, який карав би всіх, хто спробує поставити під сумнів «Велику Перемогу». При цьому невідомо як, але чинність нового закону мала б поширюватися на всі пострадянські країни.

Останній момент є надзвичайно важливим — він свідчить, що Росія не просто реанімує старі історичні міфи, але й намагається їх активно експортувати.

Реанімація концепції «Великої Перемоги» є лише одним з елементів нової політики Кремля, суть якої — відновлення російського впливу на пострадянському просторі. Для цього використовується все: і енергетичний шантаж, і наявність російськомовного населення, і навіть факт володіння ядерною зброєю. Не останнє місце в цьому арсеналі відводиться так званій «спільній історії», центральними пунктами якої є концепти «Великої Вітчизняної війни» та «Великої Перемоги» і радянські міфи про цю війну. Їх широка пропаганда засобами кіно, телебачення, літератури ставить за мету утримувати народи колишнього СРСР в орбіті російського впливу. Спільне героїчне минуле має стати платформою для формування (чи утримання) потужного проросійського лобі в незалежних державах.

Ще одна місія «Великої Перемоги» — відсунути у тінь велику поразку, якою закінчилася для СРСР «холодна війна», забути її, викинути на смітник історії разом зі «страшними роками єльцинської демократії». Це важливе завдання для влади, яка вважає розвал Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою в історії, а свою силу черпає з минулого «країни, з якою всі рахувалися».

Отож міфи про війну виконують не просто певну гуманітарну функцію — вони розглядаються як важливий інструмент відновлення геополітичного впливу Росії.

Натомість вже десятиліття в Україні — відзначення річниці завершення цієї війни не привід для мілітаристської пропаганди, а нагода згадати всіх загиблих у ті страшні роки. Новим символом пам’яті став червоний мак, новою датою — 8 травня, День пам’яті та примирення.

Ці зміни досить швидко і легко сприйнялися українським суспільством завдяки тому, що відбуваються на тлі сучасних екстремальних переживань. Війна теперішня допомогла багатьом українцям побачити і зрозуміти, скільки брехні про війну минулу оточувало їх дотепер. Вони перестали вірити тому, що говорила радянська пропаганда, тому, що повторює сучасна російська. Але через те вони ще більше хочуть знати, що ж сталося в минулому.

Відповіді на це запитання люди шукають у книгах, статтях, фільмах. І щоб задовольнити цей попит, автори проєкту “Війна і міф. Невідома Друга світова”, добре обізнані в темі, пояснюють складні питання зрозумілою мовою для тих, хто не проводив і не проводитиме глибоке її дослідження. Зусилля об’єднала група істориків Українського інституту національної пам’яті, громадських ініціатив «LikБез. Історичний фронт», Центр досліджень визвольного руху та видавництва «КСД» («Клуб сімейного дозвілля»).

Книга знайшла відгук у читачів: понад сорок тисяч проданих примірників, низка відео та аудіо проєктів, базованих на матеріалах цього дослідження. В Україні російська пропаганда про минулу війну вже не так досягає аудиторії, тим паче, ми всі щодня бачимо як за їх словами слідують їхні ракети. Але наступний крок — будувати це розуміння для мешканців західних демократій, наших союзників, які все ще не вповні усвідомлюють, як Росія використовує брехню про минулу війну задля виправдання цієї чи елементарного приховування злочинів.

Пояснити це — наш найближчий виклик. Щоб із ним впоратися не досить зусиль відповідних державних інституцій: сьогодні українська дипломатія — це й мільйони нас. Тож науково-популярний формат книги, структурований виклад, наведені приклади використання міфів та чітке роз'яснення, що ж відбувалося насправді, в тому числі вільно доступний переклад англійською — добрий інструмент для деконструкції радянських міфів про війну, які досі використовують, щоб впливати на свідомість українців, європейців, американців.

Володимир В’ятрович, історик, співатор та редактор книги “Війна і міф. Невідома Друга світова”.