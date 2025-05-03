У Відні відкрилась виставка робіт художника Івана Марчука "Скажи мені правду"

У Відні відкрилася найбільша в історії персональна виставка відомого українського художника Івана Марчука "Скажи мені правду". На ній представлено понад 400 робіт. Працюватиме захід до 12 травня.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Мистецтво – це моя правда. Якщо вона болить – значить вона жива. Як і моя Україна... Виставка – це справді дивовижна річ, сам дивуюся, як я кожну картину малював по складочках. Адже в середньому в мене картина забирає тиждень, максимально два", - зазначив Марчук.
На виставці представлені, зокрема, його роботи "Зійшло сонце над Дніпром", "Чари місячної ночі", "Таке лагідне сонце" та інші.
За свою творчу кар’єру 88-річний художник створив 15 циклів, розробивши свій власний стиль - "пльонтанізм", коли картина малюється маленькими штрихами.
На відкритті виставки було 700 людей, включно із представниками мистецької еліти та дипломатичного корпусу Відня. Також у рамках вернісажу відбувся конкурс для дітей "Шляхами Івана Марчука", в якому взяли участь 200 дітей із 10 країн.
- Іван Марчук — видатний український живописець, лауреат премії ім. Тараса Шевченка, народний художник. 2007 року потрапив до рейтингу “100 геніїв сучасності” британської газети Daily Telegraph. Він створив близько 5 тисяч творів. Зокрема, його картину "Золота ніч" продали на аукціоні за $96,8 тис., а "Човни цвітом поросли" – за $56 тис.
- У 2007 році Марчук увійшов до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph.
- У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський вручив Марчуку відзнаку "Національна легенда України".
- Улітку 2020 року Київ запропонував Марчуку створити його музей за кошти міста. Ця ініціатива з’явилася після того, як було введено мораторій на будівництво у буферних зонах Софії Київської та Києво-Печерської лаври. Це стало офіційною забороною спорудження приватної будівлі, де, зокрема, мав розташовуватися музей.
- У січні 2022 року Марчук показав проєкт дизайн-концепції свого музею в Києві.
- У серпні 2024 року Музеї історії міста Києва відкрив ретроспективну виставку Марчука.