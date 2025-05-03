У Відні відкрилась виставка робіт художника Івана Марчука "Скажи мені правду"

На заході представлені його роботи "Зійшло сонце над Дніпром", "Чари місячної ночі", "Таке лагідне сонце" та інші.

У Відні відкрилася найбільша в історії персональна виставка відомого українського художника Івана Марчука "Скажи мені правду". На ній представлено понад 400 робіт. Працюватиме захід до 12 травня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Мистецтво – це моя правда. Якщо вона болить – значить вона жива. Як і моя Україна... Виставка – це справді дивовижна річ, сам дивуюся, як я кожну картину малював по складочках. Адже в середньому в мене картина забирає тиждень, максимально два", - зазначив Марчук.

На виставці представлені, зокрема, його роботи "Зійшло сонце над Дніпром", "Чари місячної ночі", "Таке лагідне сонце" та інші.

За свою творчу кар’єру 88-річний художник створив 15 циклів, розробивши свій власний стиль - "пльонтанізм", коли картина малюється маленькими штрихами.

На відкритті виставки було 700 людей, включно із представниками мистецької еліти та дипломатичного корпусу Відня. Також у рамках вернісажу відбувся конкурс для дітей "Шляхами Івана Марчука", в якому взяли участь 200 дітей із 10 країн.