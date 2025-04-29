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У музеї в Нідерландах дитина пошкодила картину Марка Ротко вартістю в 50 млн євро

Пошкодження поверхневі, і музей сподівається повернути картину після реставрації. 

У музеї в Нідерландах дитина пошкодила картину Марка Ротко вартістю в 50 млн євро
Картина Grey, Orange on Maroon, No. 8, Марк Ротко
Фото: boijmans.nl

У музеї в Роттердамі дитина пошкодила картину американського художника Марка Ротко – Grey, Orange on Maroon, No. 8, повідомляє BBC. Речник музею Бойманс ван Бенінгена повідомив, що зараз вирішують, як цю картину відновити.  

Пошкодження відбулося в "непередбачуваний момент". За оцінкою музею, шкода лише поверхнева. 

"Маленькі подряпини видно на нелакованій частині фарби в нижній частині картини", – сказав він. 

Згідно з даними голландського медіа AD, вартість картини становить 50 млн євро. 

"Експерти з охорони спадщини були залучені в Нідерландах і за кордоном. Зараз ми шукаємо наступні кроки для допомоги картині", – повідомив речник. 

Він додав, що музей сподівається повернути картину до експозиції.

"Це так званий живопис кольорового поля, кольори не виражають нічого, окрім себе", – йдеться в описі картини на сайті музею. 

Ротко створив Grey, Orange on Maroon, No. 8 в 1960 році. 

Це уже не перший випадок пошкодження картин цього живописця. У лондонській галереї Тейт в 2012 році Влодзімерц Уманєц пошкодив картину Ротко Black on Maroon. За це він був ув'язнений на два роки. На відновлення картини знадобилися 18 місяців, а вартість робіт становила понад 200 000 фунтів стерлінгів. 

Марк Ротко – американський художник латвійського походження. Абстрактний експресіоніст, один з творців живопису кольорового поля. Рік тому ураган пошкодив каплицю, де похований художник разом із частиною його картин, писало Суспільне. Щонайменше три з них потребували реставрації. 

Марк Ротко
Фото: вікі
Марк Ротко

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