Фестиваль "Книжкова країна" в Києві відвідали 72 500 людей, на ньому продали книг на 28 млн грн

Захід, який тривав з 24 квітня до 27 квітня на ВДНГ, відвідали 72 500 людей.

Фестиваль "Книжкова країна", який тривав з 24 квітня до 27 квітня на київському ВДНГ, зібрав 72 500 відвідувачів. Загалом на події продали близько 90 000 книг на загальну суму 28 млн грн.

Про це повідомляє "Суспільне Культура".

На "Книжковій країні" 2024 року теж був рекорд із продажу книг: тоді продали 85 тисяч книг, а подію відвідало понад 68 000 людей. Сумарно три "Книжкові країни" зібрали понад 210 000 відвідувачів.

Серед гостей було багато молоді: понад третина від всіх відвідувачів - це школярі та студенти. Найбільше - з Києва і Київської області. За даними опитування "Книжкової країни" 96 % людей захід сподобався.

Найчастіше купували:

"Книгарня Є" : "Однією ногою під Києвом" (Сергій Скришевський), "Тією горою є ви" (Бріанна Вест), Антологію мілітарної поезії "Фронтмени";

: "Однією ногою під Києвом" (Сергій Скришевський), "Тією горою є ви" (Бріанна Вест), Антологію мілітарної поезії "Фронтмени"; Readeat : "Колонія" (Макс Кідрук), "Ми знайдемо свого Марселя" (Інна Мірошниченко), "Вбивчі письменники" (Саша Павлова);

: "Колонія" (Макс Кідрук), "Ми знайдемо свого Марселя" (Інна Мірошниченко), "Вбивчі письменники" (Саша Павлова); Yakaboo : "Купи собі той довбаний букет" (Тара Шустер), "Жінки, що біжать з вовками" (Кларісса Пінкола Естес), "Тінь богів" (Джон Гвінн);

: "Купи собі той довбаний букет" (Тара Шустер), "Жінки, що біжать з вовками" (Кларісса Пінкола Естес), "Тінь богів" (Джон Гвінн); Vivat : "Наречена" (Алі Гейзелвуд), "За сіткою" (Стефані Арчер), "Помічниця лиходія" (Ханна Ніколь Мерер), "Ніколи не бреши" (Гізер Макфадден);

: "Наречена" (Алі Гейзелвуд), "За сіткою" (Стефані Арчер), "Помічниця лиходія" (Ханна Ніколь Мерер), "Ніколи не бреши" (Гізер Макфадден); КСД : "Вище неба" (Ліз Томфорд), "Сутінки" (Пенелопа Дуглас), "Правильне рішення" (Ліз Томфорд), "Двоповня" (Катерина Самойленко);

: "Вище неба" (Ліз Томфорд), "Сутінки" (Пенелопа Дуглас), "Правильне рішення" (Ліз Томфорд), "Двоповня" (Катерина Самойленко); Видавництво "Фабула" : "Книжкові хроніки Анімант Крамб" (Лінь Ріна), "Молитва за Овена Міні" (Джон Ірвінг), "Еліза Геммільтон. Кримінальна справа з валізою" (Лінь Ріна);

: "Книжкові хроніки Анімант Крамб" (Лінь Ріна), "Молитва за Овена Міні" (Джон Ірвінг), "Еліза Геммільтон. Кримінальна справа з валізою" (Лінь Ріна); "Видавництво Старого Лева" : "Вівці цілі" (Євгенія Кузнєцова), "Спитайте Мієчку" (Євгенія Кузнєцова), Сорочине вбивство" (Ентоні Горовіц), "Я бачу, вас цікавить пітьма" (Ілларіон Павлюк);

: "Вівці цілі" (Євгенія Кузнєцова), "Спитайте Мієчку" (Євгенія Кузнєцова), Сорочине вбивство" (Ентоні Горовіц), "Я бачу, вас цікавить пітьма" (Ілларіон Павлюк); Видавництво "Богдан" : "Чи бачать небеса котів", "Жнець без коси" (Олександра Черепан), "Світи вигнання та ілюзій" (Урсула Ле Гвін);

: "Чи бачать небеса котів", "Жнець без коси" (Олександра Черепан), "Світи вигнання та ілюзій" (Урсула Ле Гвін); "Лабораторія": "Там, де живуть книжки" (Віталій Дуленко), "За перекопом є земля" (Анастасія Левкова), "Усі персонажі вигадані. Або ні" (Юлія Лаба), "З нами житиме еласмотерій" (Роман Голубовський).

Фото: book.vdng.ua

На "Книжковій країні" також провели благодійні ініціативи: для підтримки військових і їхніх родин. Фонд Сергія Притули провів збори "Допомогатор", "Лелека". Також збори проводили "Книга на фронт", "Рій" "Гуркіт".

"Наша мета - не лише тримати планку, але й дивувати гостей знову й знову. Вірю, що наступна «Книжкова країна» також запропонує щось нове і цікаве", - прокоментував засновник фестивалю Євген Мушкін.

Наступна "Книжкова країна" відбудеться 25–28 вересня на ВДНГ.