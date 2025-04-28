Київська влада шукає варіанти житла для сімей, які втратили квартири після ракетної атаки Росії 24 квітня

Наразі за допомогою звернулися 16 таких сімей, одна - вже заселилася в тимчасове помешкання. У КМДА запевняють, що для розселення є 43 кімнати в гуртожитку і кілька соціальних квартир.

У Києві триває підбір тимчасового житла для сімей, які втратили квартири після ракетної атаки Росії 24 квітня. Наразі до влади міста звернулися 16 таких сімей. Одна родина вже заселилася в тимчасове помешкання.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Керівництво районної адміністрації сьогодні проводить наради за участі постраждалих власників квартир, де їм пропонують варіанти тимчасового розселення з резервного фонду. Зокрема, місто має на балансі 43 вільні кімнати в гуртожитках, також кілька соціальних квартир, які були запропоновані постраждалим у якості тимчасового житла", - йдеться в повідомленні.

Також для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги за програмою "Турбота. Назустріч киянам" до пункту підтримки звернулися 527 людей. Наразі вже оформлено виплати за 152 заявами.

Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Окрім працівників Керуючої компанії Святошинського району, до робіт залучили фахівців Оболонського, Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Печерського та Солом’янського районів.

Наразі комунальні служби вивезли 2 500 кв. м відходів руйнувань. Для тимчасового закриття пошкоджених вікон використали 15 300 кв. м плівки, понад 420 кв. м OSB-плити, 150 листів фанери.