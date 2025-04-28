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Унаслідок російського обстрілу на Донеччині загинули п'ятеро людей

Серед загиблих – літнє подружжя та 47-річний чоловік. 

Унаслідок російського обстрілу на Донеччині загинули п'ятеро людей
Фото ілюстративне

На Донеччині через атаки росіян загинули 5 людей. Зокрема у Новоекономічному окупанти вбили літнє подружжя та 47-річного чоловіка. 

Про це інформує обласна прокуратура. Проте у ОВА пишуть, що 3 людей загинули у Костянтинівці і 2 – в Новоекономічному. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

За даними прокуратури, 04:00 війська держави-агресора вдарили по приватному сектору селища Новоекономічне Покровського району. В результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років. Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель. 

Під час атаки окупантів цивільні перебували у своїх домівках. Тип озброєння встановлюється.

У населеному пункті пошкоджено домоволодіння. 

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).   

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