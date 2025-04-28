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На Херсонщині росіяни поранили людей, понівечили будинки та газопровід

Від російських обстрілів постраждали 26 населених пуннктів області. 

На Херсонщині росіяни поранили людей, понівечили будинки та газопровід
Наслідки обстрілу Херсона, фото ілюстративне
Фото: Херсонська облпрокуратура

У Херсонській області унаслідок російської агресії поранені п'ятеро людей. Від атак окупантів постраждали 26 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Червоний Маяк, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Новоолександрівка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди та гаражі.

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