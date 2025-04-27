У Великодній тиждень пасажиропотік зменшився на 20%, - ДПСУ

У день Великодня пасажиропотік склав всього 38 тис., а кількість авто – 8 тис., менше було тільки на Новий рік – 26 тис. та 6 тис.

Пасажиропотік на в’їзд через український кордон за тиждень з 19 по 25 квітня, на якому святкували Великодень, впав на 20% – до 469 тис., а чистий притік у 82 тис. попереднього тижня змінився чистим відтоком 31 тис..

Про це свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно із ними, потік на в’їзд обвалився на 34,4% – з 334 тис. до 219 тис., тоді як на виїзд зменшився всього на 0,8% – з 252 тис. до 250 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску цього тижня, зменшилася з 132 тис. до 102 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 594 до 430.

У день Великодня, 20 квітня, пасажиропотік склав всього 38 тис., а кількість авто – 8 тис., менше було тільки на Новий рік – 26 тис. та 6 тис., тоді як у середньому ці показники складають біля 78 тис. та майже 18 тис.

Традиційно на наступні вихідні після Великодня на кордоні фіксується черги на виїзд. Як зазначають прикордонники, у цю неділю, 27 квітня, станом на 18:00 на кордоні із Польщею вони були на пунктах пропуску (ПП) "Устилуг" – 45 авто, "Краківець" – 35 машин, "Угринів" – 25 авто. На кордоні із Словаччиною у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" в чергах стояло по 35 машин, тоді як на кордоні із Угорщиною невелика черга в 10 авто була тільки на ПП "Лужанка".

Сумарні показники перетину кордону людьми за тиждень після Великодня цього року трохи вище минулорічних, коли Великдень для православних та греко-католиків прийшовся на 5 травня: тоді за подібні сім днів з України виїхало 248 тис. та в'їхало 198 тис. людей, потік машин становив 111 тис.