Сили спецоперацій знищили на Курщині групу російських морпіхів

Унаслідок оператори ССО також змусили двох ворожих військових здатися у полон

Оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати завдання у Курській області Росії.

Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій ЗС України.

“Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій”, ‒ йдеться у повідомленні.

Унаслідок оператори ССО також змусили двох ворожих військових здатися у полон. Одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а “інший шкутильгав самотужки”.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей.